Pünktlich um 7 Uhr am Samstagmorgen traf sich der TV und DTV Wölflinswil auf dem Dorfplatz in Wölflinswil. Musikalisch begleitet zogen wir in die Innerschweiz auf den Stoos. Nach dem Zimmerbezug ging es leider nicht wie gewünscht auf die Piste. Aufgrund der schlechten Witterung wurden die meisten Skilifte abgeschaltet, ausgenommen wurde der Bügellift beim Snow-Park. Dort wurde ein Freestyle-Contest durchgeführt, bei welchem das DTV Mitglied Marianne Böller die Kategorie der Frauen gewonnen hat. Die restliche Zeit wurde mit Kartenspielen und Singen überbrückt. Das Abendessen, wurde von einer Gruppe aus Australiern, Briten und Schotten musikalisch begleitet. Durch die geniale Stimmung sind wir lange sitzen geblieben. Nachdem die Gruppe fertig war, ging es dann für die meisten in einen Club mit einer Live-Band. Am Sonntag konnten wir dann endlich auf die Skipiste. Das sehr gute Wetter und die wenigen Leute führten zu einem super Skitag. Nach dem Après-Ski und dem Gemeinschaftsfoto wurde alles zusammengepackt und wir zogen zum Car, wo wir um 16 Uhr wieder zurück in die Nordwestschweiz fuhren. Nach der Ankunft auf dem Dorfplatz in Wölflinswil durften wir auf eine wundervolle Zeit auf dem Stoos zurückschauen. Vielen Dank an die Teilnehmer und die Organisatoren des tollen Skiweekends.