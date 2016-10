Wieder ist es soweit!

Die Turnenden Vereine Seengen laden zum Thema "Ein Blick zurück" zum Turnerabend ein. Dieser findet am 11./12. November in der Mehrzweckhalle in Seengen statt.



Am Freitagabend & Samstagabend gibt es vor der Vorstellung ein feines z'Nacht. Am Samstagnachmittag kleine Snacks.



Eintrittspreise:

Freitagabend & Samstagabend:

Erwachsene 15.-

Kinder unter 16 Jahren in Begleitung der Eltern 10.-



Samstagnachmittag:

Erwachsene 10.-

Kinder unter 16 Jahren in Begleitung der Eltern 6.-



Vorstellungen:

Freitag 11.11.16

Türöffnung: 18:15 Uhr

Beginn Vorstellung: 20:15 Uhr



Samstag 12.11.16

(Nachmittag)

Türöffnung: 12:15 Uhr

Beginn Vorstellung: 13:30 Uhr

(Abend)

Türöffnung: 18:15 Uhr

Beginn Vorstellung: 20:15 Uhr



An beiden Abend wird es eine tolle Tombolaverlosung geben. Zudem gibt es neu eine Oldiebar auf der Bühne. Die Turnerbar ist ab ca. 30 min nach Vorstellungsschluss im Untergeschoss geöffnet.



Wir freuen uns auf ein tolles Wochenende mit Euch!



Eure Turnenden Vereine Seengen