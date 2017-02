Olten erhielt für das wichtige Playout Spiel Unterstützung von gleich drei Spielern der zweiten Herrenmannschaft. Das Herren 1 musste auf Mittelblocker Fred Maulat verzichten, da dieser aufgrund einen Laser Operation am Auge für unbestimmte Zeit ausfällt. Und auch Diagonalspieler Nick Hagenbuch verletzte sich im Training leicht am Sprunggelenk und musste sein Team als Zuschauer unterstützen. Zudem konnte Kapitän Luis Geiser im Training keine Sprünge ausführen und fühlt sich noch leicht angeschlagen, war aber trotzdem spielbereit.



Zu Beginn des Matches hatte man das Gefühl, dass Olten stärker aufgestellt ist als der Gegner. Laufen agierte nur mit einer Zweierannahme, dennoch gelang es nicht wunschgemäss, diese zum laufen (…) zu bringen. Dennoch lag das Heimteam stets leicht in Front, doch am Schluss lachte halt trotzdem wieder der Gegner. Nach 20:20 stand es dann 21:25 für den Gegner. Der Autor dieses Berichts hat Woche für Woche ein Déja-Vu.



Der zweite Satz verlief sehr ausgeglichen. Bei Laufen war es vor allem Aussenangreifer Scherrer, welcher seinem Team die Punkte sicherte. Dies reichte im zweiten Satz allerdings nicht ganz aus und Olten konnte mit 25:23 ausgleichen. Der dritte Satz gestaltete sich einseitig. Laufen punktete problemlos im Sideout, Olten hatte Mühe in der Annahme und brachte den Ball zu wenig oft in der gegnerischen Feldhälfte auf den Boden. Schon früh musste das Heimteam einem fünf-Punkte Rückstand nachrennen, welcher nicht mehr aufzuholen war. Laufen gewann den Satz zu 22 und lag Satzmässig nun wieder vorne.



Olten war anzusehen, dass sie kämpften und das Spiel unbedingt noch gewinnen wollten. Dieser Einsatz wirkte sich positiv auf das Resultat aus, Mitte des vierten Durchgangs lag Olten 15:11 vorne. Diesen kleinen Vorsprung verwaltete Olten souverän, das Heimteam holte sich den Satzausgleich verdient mit 25:22 und rettete sich somit ins erste Tiebreak der Saison.



In diesem war dann allerdings die Spannung rasch verflogen. Als Beim Stand von 4:8 aus Sicht des Heimteams die Seiten gewechselt wurden, glaubte niemand mehr an die Wende. Zu viele Fehler und mangelnde Entschlossenheit waren der Grund, weshalb Laufen den Entscheidungssatz klar mit 15:8 gewinnen konnte.



Oltens Zuspieler und Sprungmonster Christian «Chrigu» Kumschick, mit einer Passeurfinte à la Brazil der Spieler mit dem schönsten Punkt des Matchs, meinte nach dem Spiel: «Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass wir besser sind als der Gegner. Leider kosteten uns die Schwächephasen, in denen wir jeweils zu viele Punkte in Folge verlieren, das Spiel.» Schade für Olten, denn es wäre deutlich mehr möglich gewesen. Nun hat man zumindest einen Punkt im Trockenen und versucht, im nächsten Spiel deren drei zu holen. Hopp Olten!



Kader Olten: Geiser, Steffen, Widmer, Wüest, Joss, Spahr, Kumschick, Hagenbuch S., Dunai, Raich, Brotzer, Müller.

Abwesend: Maulat, Hagenbuch N. (verletzt). Coach: Hackauf

Kader Laufen: Ramisberger, Broch, Scherrer, Murset, Degen, Langenauer, Quartenaud, Berger Coach: Fritschi