Unihockey Am Sonntag, 18. Dezember findet in der Seefeldturnhalle die 6. Meisterschaftsrunde der 1. Liga KF, Gruppe 2 statt. Gastgeber ist der STV Spreitenbach, der seine ersten Heimspiele in der höchsten Kleinfeldliga austrägt.

Die Spreitenbacher Unihockeyaner sind im Frühling nach einer starken Saison in die höchste Kleinfeldliga aufgestiegen. Dort brauchte es einige Spiele, um sich ans höhere Niveau zu gewöhnen – doch Mitte November gab es die erste 4-Punkte-Runde. Spreiti war angekommen. Nun aber verloren die Aargauer zuletzt wieder zweimal und befinden sich mitten im Abstiegskampf. Da zählt jeder Punkt – und von denen soll es an der Heimrunde möglichst viele geben. Die Spreitenbacher werden um 15:25 und 17:15 dem Ball nachjagen. Vor der Halle wird es, zur Jahreszeit passend, einen Glühwein-Stand geben und den ganzen Tag über wird Unihockey vom feinsten geboten - hier das "Tagesmenue" für Interessierte:

09:00: Cevi Gossau v Unterkulm. Gleich am frühen Morgen ein Leckerbissen: Der aktuelle Kleinfeld-Schweizermeister Gossau gegen Unterkulm, als Playoffkanditat in die Saison gestartet, nun aber mitten im Abstiegskampf.

09:55: Blau-Gelb Cazis v White Horse Lengnau. Lengnau, Schweizermeister 2012, will Revanche für das Cup-Out gegen den aktuellen Tabellenführer aus dem Bündnerland.

10:50: Unterkulm v Merenschwand. Ein Sieg von Unterkulm gegen das bisher überraschende Merenschwand ist Pflicht, will es nicht plötzlich Playout statt Playoffs spielen.

11:45: Cevi Gossau v Blau-Gelb Cazis. Das absolute Top-Spiel des Tages - es lohnt sich, dafür ins Seefeld zu kommen. Schnappt euch draussen einen Glühwein und kommt dann rein und gebt euch dieses Klasse-Spiel!

12:40: White Horse Lengnau v UHC Zuzwil-Wuppenau. Lengnau ist klarer Favorit, aber ZuWu braucht dringend Punkte.

13:35: Merenschwand v F.P. Niederwil. Ihre ersten Spiele in der 1. Liga bestritten beide Aufsteiger gegen Merenschwand - und verloren. Niederwil will Revanche.

14:30: Wild Goose v UHC Wehntal Regensdorf. Im Vorjahr in den Playoffs und Cupsieger Kappelen gar in ein 3. Spiel gezwungen, nun eher bescheiden in die Saison gestartet: Wild Goose muss zulegen. Regensdorf ist stark gestartet, zuletzt aber in eine Krise geraten. Ein spannender Krisengipfel.

15:25: UHC Zuzwil-Wuppenau v STV SPREITENBACH. Endlich schreiten die Gladiatoren des Heimteams zur Tat! Spreiti holte sich gegen ZuWu den ersten Sieg in der 1. Liga. Nun soll's gegen denselben Gegner den ersten Heimsieg geben.

16:20: F.P. Niederwil v UHC Wehntal Regensdorf. Zwischen den beiden Spreiti-Auftritten gibt's noch das Duell zwischen dem zweiten Aufstieger Niederwil und Regensdorf.

17:15: Wild Goose v STV SPREITENBACH. Das beste zum Schluss: Wild Goose gegen Spreiti, ein Spiel, das hohes Tempo quasi garantiert! Lasst euch das nicht entgehen!

Ein Besuch am 18.12. im Seefeld lohnt sich ganz bestimmt. Nicht nur (aber auch) wegen des Glühweins. Hier geht es zur Facebook-Veranstaltung: http://bit.ly/2gcV2zs

Und die aktuelle Tabelle der Gruppe 2 findet ihr hier: http://unihockey.ch/andere-ligen/herren-aktive-kf-i-liga/tabelle/