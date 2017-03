Im neunzehnten Spiel der laufenden Saison gewinnt die HSG Leimental zu Hause klar gegen die Zürcherinnen des SPL2 Teams des TV Uster mit 35:27 (15:21). Die Leimentalerinnen starteten stark in die Partie und erzielten mit ihrem schnellen Spiel immer wieder Tore über die Linksaussenposition und der treffsicheren Anja Herrera. Somit lag man nach einer Viertelstunde der Partie mit 12:4 vorne. Die Zürcherinnen verrannten sich ein ums andere Mal in der stabil stehenden Abwehr des Heimteams und begünstigten so das schnelle Umschaltspiel der HSG Leimental. So konnte das Resultat bis zur Hälfte auf ein 21:11 ausgebaut werden. Der Start in die zweite Hälfte startete mit einem herben Rückschlag für die Baselbieterinnen. Kurz nach Anpfiff verletzte sich Anouk Czerwenka schwer am Knie (Kreuz- und Innenband sind gerissen) und musste vom Feld getragen werden. Wir wünschen ihr ganz gute Besserung und eine schnelle Heilungsphase. Nach einem kurzen aufbäumen der Zürcherinnen konnte man das Spiel am Ende klar für sich entscheiden und gewann verdient mit 35:27 Toren. Erfreulich war dabei das Mary-Rose Bütikofer nach langer Verletzungspause ihr Comeback gab und dabei 3 Tore erzielen konnte. Nun heisst es, am spielfreien Wochenende so viel Energie wie möglich zu tanken, damit man die letzten zwei Spiele für sich entscheiden kann. Oberwil Thomasgarten. – 100 Zuschauer. - SR: Brianza/Burchardi. – Strafen: einmall 2 Minuten gegen die HSG Leimental und dreimal 2 Minuten gegen TV Uster. HSG Leimental: Hiestand, Steiner; Schoeffel (1), Negroni (2), Lorenz (3/1), Herrera (6), Bütikofer (3/1), Mathys A. (2), Czerwenka (1), Krieger (7), Jutzi, Zimmerli (5), Mathys (5), Reinders. TV Uster: Erzinger, Gujer; Dolder (6), Domeisen, Bayer (3), Marty, Rinderli M.(3/2), Rinderli D. (4), Bernet (3), Huber (3), Kägi (2), Di Natale (3). Bemerkungen: Leimental ohne Köster, Scherb und Schwaiger, alle verletzt.