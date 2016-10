Vier zweite Plätze und sechs dritte Ränge so lautet die äusserst erfolgreiche Bilanz der Shinsei Kan Karateschule aus Lenzburg an den Aargauer Meisterschaften vom 24. September 2016, in Siggenthal. Es war dies die erste Teilnahme des Shinsei Kan an den kantonalen Meisterschaften.

An den Aargauer Meisterschaften wurde in den Kategorien Kata und Kumite sowie den Alterskategorien U8 bis Elite (18+) um den Aargauermeistertitel 2016 gekämpft. Mittendrin statt nur dabei waren auch die Schüler von Ilija Letic's Dojo, der Shinsei Kan Karateschule aus Lenzburg. Mit tollem Einsatz, unglaublicher Motivation und genialer Unterstützung von Familie und Freunden sammelten die Karatekas Erfahrung im Wettkampf. Auch wenn es nicht für jeden zu einem Podestplatz gerreicht hat, ein erfahrungsreiches Erfolgserlebnis war es auf jeden Fall für alle.

Eine herzliche Gratulation an dieser Stelle an alle Sportler und den Trainer für ihren tollen Einsatz. Bilder und Eindrücke zu den Aargauer Kantonalmeisterschaften findet ihr auf unserer Website unter www.shinseikan.ch.