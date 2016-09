Rund 40 Kampfsportlerinnen und -sportler aus der Schweiz, Deutschland, Frankreich und Belgien erlebten vom 23. bis 25. September drei intensive Trainingstage in der Dreifachturnhalle von Kaisten, wo Schwert-Meister Toshishiro Obata einen Lehrgang in Shinkendo (Kampf mit dem Samurai-Schwert) und Bojutsu (Kampf mit dem Langstock) leitete. Der 67-jährige Toshishiro Obata ist in Japan geboren, lebt aber seit Jahren in den USA. Regelmässig kommt er nach Europa, und dieses Jahr war die Schweiz an der Reihe.



In der Schweiz wird Shinkendo an zwei Orten praktiziert, in Effingen und in Basel. Das Training besteht aus Schwert-Technik-Übungen, die man alleine oder mit einem Partner ausführt. Am Anfang erlernt man einzelne Angriffe und Verteidigungen mit dem Holzschwert, beispielsweise den schrägen Schnitt ("Kesa-Giri") oder den Block gegen einen Schnitt von oben ("Kasumi"). Diese Einzeltechniken werden dann zu immer komplexeren Choreografien verknüpft. Für die Zuschauer entstehen so spannende, realistische Kampfszenen. Wettkämpfe gibt es zwar nicht - alle Bewegungen sind vorher abgesprochen. Man weiss also immer, wie der Gegner angreift. Trotzdem ist man durch das Training auf verschiedenste Kampfsituationen vorbereitet. Das Ziel ist, so zu trainieren, als würde man sich auf den Ernstfall - einen Kampf auf Leben und Tod - vorbereiten. Auch wenn dieser in der heutigen Zeit nie eintreten wird. Für die Samurai im alten Japan (12. bis 19. Jahrhundert) war er aber Realität: Sie übten für ihren Einsatz auf dem Schlachtfeld. Im heutigen, modernen Shinkendo-Training versucht man, im selben Geist zu trainieren.



Der Lehrgang mit Toshishiro Obata machte deutlich, dass es dabei nicht nur um die technische Ausführung geht, sondern dass eine ganze Philosophie dahinter steht: "Bushido", der "Weg des Kriegers", der Ehrenkodex der Samurai. Ehrlichkeit, Respekt vor dem Gegenüber, gesellschaftliche Verantwortung, das Bestreben, sich selber ständig zu verbessern - das sind Eigenschaften, die einen Samurai auszeichnen. In den Pausen erzählte Toshishiro Obata aus seinem unerschöpflichen Fundus an Anekdoten über das alte Japan und aus seiner eigenen, langjährigen Erfahrung in der Kampfkunst. Shinkendo ist in diesem Sinn auch eine Lebensschule: Man arbeitet nicht nur an seiner Technik, sondern auch an seinem Charakter.



Wer mehr über die Welt der Samurai und des Schwerkampfs erfahren möchte, ist herzlich zu einem Probetraining in Effingen oder Basel eingeladen. Infos unter shinkendo.ch.