Sherry, der Wein aus dem Süden Andalusiens, wird seit mehr als 3000 Jahren hergestellt und ist wohl eine der bekanntesten und traditionsreichsten spanischen Weinspezialitäten. Sherry zeichnet sich durch sein regional begrenztes Anbaugebiet mit ausgesuchten Traubensorten, ein spezielles Herstellungsverfahren sowie die Vielfalt der Aromen aus.

Die einzigartigen klimatischen Bedingungen im „Sherry-Dreieck“ um die Städte Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María und vor allem Jerez de la Frontera tragen mit der Nähe zur Atlantikküste in Verbindung mit kalkreichen Böden an Berghängen, den „Albarizas“, zur Ausprägung des typischen intensiven Aromas bei.

Für die Herstellung von Sherry werden hauptsächlich Palomino Trauben geerntet, in wesentlich geringerem Masse finden auch Pedro Ximénez (PX) Trauben oder Moscatel Trauben Verwendung. Alle Sherrys reifen im typischen Solera-System, das im 18. Jahrhundert zur Erhaltung einer gleichbleibend hohen Qualität des Sherrys entwickelt wurde. In kathedralähnlichen Kellerräumen der Bodegas lagern die Holzfässer in langen Reihen übereinander.

Lidwina Weh, Sommelière, Weinakademikerin und Leiterin der Schüwo-Weinschule in Wohlen, wird uns in die Geheimisse des Sherrys einführen. Wir haben die Gelegenheit, die Sherrys mit verschiedenen Tapas von salzig bis süss zu kombinieren und geniessen eine veritable noche española.

Informationen zum Anlass unter www.weinfreunde-baden.ch