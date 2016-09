Zum traditionellen Picknick der FDP Ennetbaden waren wieder Mitglieder der Ortspartei und Gäste präsent. Zum Glück hatte der Wettergott ein Einsehen und ermöglichte so einen wettermässig trockenen Anlass bei der Merian Trotte. Der Präsident, Stephan Läuchli, hielt eine kurze Ansprache und erteilte dann den anwesenden Gästen das Wort. Nationalrat Thierry Burkart ergriff als erster das Wort und erklärte das Vorgehen bei den kommenden Wahlen. Dabei sei es wichtig, ja keine Linie offen zu lassen. Antoinette Eckert, Grossrätin und Vizeamman aus Wettingen, ermunterte die Anwesenden auf jeden Fall an die Urne zu gehen. Sibylle Kienbaum, Präsidentin der FDP Untersiggenthal, kandidiert für den Grossen Rat und stellte sich kurz vor. Auch Jürg Braga, Vizeammann aus Ennetbaden, kandidiert für den Grossen Rat und bat um Unterstützung. Als Gast begrüssten wir auch Norbert Stichert, Gemeinderat in Untersiggenthal und Parteipräsident des Bezirks Baden. Bei vorzüglich zubereiteten Bratwürsten, wie immer von Sigi Lehmann am Grill und feinen Weinen von Bö, verflossen die Stunden im Nu. Zum Abschluss gab es eine Käseplatte, Zitronenkuchen und Kaffee. Vielen Dank an den Organisator Simone Tesolat.