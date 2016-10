Am Sonntag, 30. Oktober 2016 führt der Cevi Derendingen die beliebte Aktion "Cevi und Züpfe" bereits zum achten Mal durch. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden das Leiterteam und der Vorstand in der Bäckerei Laube in Derendingen die Züpfen herstellen. Am Sonntagmorgen werden die vorgängig bestellten Züpfen direkt aus dem Holzbackofen zu Ihnen nach Hause geliefert bzw. von Ihnen bei der Bäckerei Laube abgeholt.

Bei der Bestellung können aus vier Lieferzeiten sowie zwei Züpfengrössen (500g und 750g) ausgewählt werden. Die Züpfen werden in den Lieferzeiten zwischen 7.05 bis 8.00 Uhr, 8.05 bis 9.00 Uhr, 9.05 bis 10.00 Uhr sowie für Spätaufsteher von 10.05 bis 11.00 Uhr geliefert. Dabei werden folgende Gemeinden bedient: Derendingen, Biberist, Bolken, Deitingen, Etziken, Halten, Kriegstetten, Luterbach, Oekingen, Solothurn, Subingen und Zuchwil.

Bei der Lieferung kann so viel bezahlt werden, wie man möchte und was einem die Aktion wert ist. Damit unterstützt man den Cevi Derendingen, der mit den Einnahmen dieses Anlasses eine aktive Kinder- und Jugendarbeit in Derendingen betreibt und ihnen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bietet.

Bestellung können bis am Freitag, 28. Oktober 2016 aufgeben unter: http://cevi-derendingen.ch/