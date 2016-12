Unser nächster Vortrag findet im WBS-Holbein (oberhalb Barfüsserplatz in Basel) am Mo 9.1.2017 statt, 20h - 21.45h. Unter www.eventbooster.ch und www.svmk.ch sind unsere Vorträge ersichtlich. In der Regel finden die Vorträge jeden 1. Montag im Monat statt, ausser im März und Juni und während den Schulferien. Wir freuen uns auch neue Leute zu begrüssen. Komm einfach mal spontan zu einem Vortrag vorbei.

Eintrittspreis Fr. 17.-- für Nichtmitglieder.