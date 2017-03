Kinderkonzert der MG Dürrenäsch

Es gibt ein Land, das heisst Schlummerland. In diesem Land ist für alle Menschen das Schlafen das Wichtigste. Die Schlummerländer glauben, dass jemand, der gut schlafen kann, immer fröhlich ist und einen klaren Kopf bewahrt. Deshalb machen sie auch denjenigen zum König, der am besten schläft. Doch was ist zu tun, wenn die Tochter eben dieses Königs auf einmal nicht mehr schlafen kann, weil sie schlecht träumt?

Wer am Freitag, 17. März 2017 um 19.00 Uhr in der Dürrenäscher Turnhalle das Kinderkonzert der Musikgesellschaft besucht, wird die Antwort auf diese Frage erfahren. Erstmals werden die musikalischen Beiträge der Musikgesellschaft Dürrenäsch sowie des im letzten Jahr neu gegründeten Brass Ensemble „Furioso Seon – Dürrenäsch“ nämlich abwechselnd durch die Erzählung eines Märchens ergänzt.

Nach dem Konzert besteht die Möglichkeit, die verschiedenen Instrumente der Brass Band genauer anzusehen und gar selbst auszuprobieren. Die Musikantinnen und Musikanten möchten den Kindern so ihre Begeisterung für das Musizieren weitergeben und sie zum Lernen eines Instrumentes motivieren. Entscheidet sich ein Dürrenäscher Kind für das Erlernen eines Blechblasinstruments, kann es den Unterricht in Dürrenäsch besuchen – die Musikgesellschaft stellt das Instrument zur Verfügung und übernimmt einen Teil des Elternbeitrags. Bei Fragen gibt die Präsidentin Melanie Scherrer gerne Auskunft.

Zum Konzert eingeladen sind nicht nur Kinder. Auch ihre Eltern, Grosseltern, Gottis und Göttis sind herzlichen Willkommen. Die Musikgesellschaft Dürrenäsch freut sich auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer!