Eine wahre Medaillenflut erlebten die Fricktaler beim Junioren-Cup am 02.04.17 in Allschwil: 60 Einzelmedaillen fischten die Nachwuchsschwimmer aus dem schnellen Becken, davon 14 goldene. Hinzu kamen fünf Staffelsiege, sowie 5 Silber- und 2 Bronzemedaillen in den Staffelwertungen. Über 4x50m Lagen in der Kategorie 11- bis 13-Jahre stellten die Fricktaler das gesamte Podium: Annika Fey (Frick), Enya Pietzonka (Magden), Rebecca Rau (Lörrach) und Larissa Sutter (Frick) siegten vor Lina Jörnmark (Rothenfluh), Lia Michel (Zuzgen), Jolina Wächter (Oeschgen) und Cynthia Wiedemann (Rheinfelden). Bronze ging an Maika Pietzonka (Magden), Lia Schiess, Jasmin Fey (beide Frick) und Yelda Bostan (Stein). Über 4x50m Freistil holten Rau, A. Fey, Wächter und Sutter Gold und E. Pietzonka, Bostan, Wiedemann und Jörnmark Bronze. Bei den 10-Jährigen und jünger gewannen Joshua Weibel, Emre Bostan (beide Stein), Mateo Lutz und Pietro D’Ambrosio (Möhlin) über 4x50m Freistil und 4x50m Lagen. Die fünfte Goldmedaillen ging über 4x50m Freistil an die Mädchen der jüngsten Kategorie: Solana Weichelt (Elfingen), Carina Sutter, Elina Gallert und Juliette Siegfried (alle Frick). Für einen Doppelsieg sorgten hier mit Silber Elina Fey, Valeria Cubito, Merve Doldur und Azra-Nur Cakmak (alle Frick). Silber über 4x50m Lagen ging in dieser Kategorie an C. Sutter, Gallert, Siegfried und Weichelt. Zweimal Silber über 4x50m Lagen und Freistil sicherten sich die Jungen in der Kategorie 11- bis 13-Jahre mit Lewis Rippstein (Frick), Julius Ilten (Kleindöttingen), Silvan Kopp (Bözberg) und Samuel Zidek (Herznach).

Bei den Einzelstarts glänzten Julius Ilten (Jg. 04) mit 4 Goldmedaillen (u.a. 50m Freistil in 30,48 B) sowie mit dreimal Gold Rebecca Rau (Jg. 04., u.a. 100m Freistil in 1.08,71 B) und Lina Jörnmark (Jg. 05, u.a. 50m Rücken in 40,46 B). Zweimal auf das oberste Treppchen schwamm Jasmin Fey (Jg. 06, u.a. 100m Schmetterling in 1.33,89 B). Einen Tagessieg holten Lia Schiess (Jg. 06) über 100m Rücken (1.29,40) und Gian Wächter (Jg. 02, Oeschgen) über 50m Schmetterling (31,80 B). Gleich vier Silbermedaillen sicherte sich Silvan Kopp (Jg. 05, u.a. 100m Rücken in 1.20,21 B). Zweimal Silber erreichte Yelda Bostan (Jg. 06) u.a. über 100m Rücken (1.31,97 B). Je eine Silbermedaille ging an Annika Fey (Jg. 04, 100m Rücken in 1.19,52 B), Enya Pietzonka (Jg. 04, 100m Brust in 1.31,16 B), Maika Pietzonka (Jg. 05, 100m Rücken in 1.39,04), Juliette Siegfried (Jg. 08, 50m Brust in 48,98 B), Larissa Sutter (Jg. 04, 50m Schmetterling in 36,39 B), Jolina Wächter (Jg. 04, 100m Schmetterling in 1.26,32 B), Joshua Weibel (Jg. 07, 50m Schmetterling in 56,40 B) und Cynthia Wiedemann (Jg. 05, 50m Freistil in 35,98 B). Viermal Bronze holte Svenja Steiner (Jg. 03, Anwil), u.a. über 100m Brust (1.28,39 B). Weitere Bronzemedaillen erreichten Emre Bostan (Jg. 09, 50m Schmetterling in 1.10,36 B), Pietro D’Ambrosio (Jg. 07, u.a. 50m Freistil in 43,13 B), Leonie Keller (Jg. 06, Rheinfelden) über 50m Brust (52,76), Timo Michel (Jg. 02, Zuzgen) über 100m Brust (1.33,13 B), 100m Lagen (1.16,89 B) und 100m Rücken (1.16,13 B) sowie Lewis Rippstein (Jg. 06) über 100m Schmetterling (1.45,25).