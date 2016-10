29 Kinder und sechs Leiter/-innen machten sich am ersten Tag des Oktobers 2016 auf den Weg zur Umwelt Arena in Spreitenbach in welcher sie einen abwechslungsreichen und informativen Jugitag erleben durften.

Zu Beginn teilten sich die Kinder in mehrere kleinere Gruppen auf. Ziel war es, innerhalb der Gruppe, einen Fragebogen rund um das Thema Umwelt und Energie korrekt auszufüllen und das anhand der vielen Wissens- sowie Erlebnisstationen der Arena. Nach dieser doch nicht ganz simplen Aufgabe, verlangten die Kinder nach Spass und Abwechslung, welche im Untergeschoss wartete: eine Rundstrecke auf welcher die Kinder verschiedenste Fahrzeuge, wie beispielsweise Elektroscoter, Tandemvelo und Gokart ausprobieren durften.

Herzlichen Dank an die Organisatorin und den Jugi- und Mädchenriegenkinder für's Mitkommen.