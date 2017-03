Jahreskonzert "aus der Pralinen-Box"

25. März 2017, 20.00 Uhr



Konzertsaal Solothurn



Die Brass Band Solothurn lädt Sie zum traditionellen Jahreskonzert ein und heisst Sie herzlich willkommen.

Mit unserem Dirigenten Martin Bütikofer haben wir besondere und kreative Pralinen für das Konzertprogramm ausgesucht.

Lassen Sie sich im 1. Teil mit musikalischen Leckerbissen wie Legenda Rumantscha, Under the Boardwalk oder Far and Away verwöhnen.

Im 2. Teil dürfen Sie, liebes Publikum die melodiösen Pralinen selbst aus der Box aussuchen.

Geniessen Sie vor dem Konzert, ab 19:00 Uhr eine köstliches Nachtessen und ein Dessert aus unserem hausgemachten Kuchenbuffet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und hoffen, Sie mit unserer Musik zu begeistern.

Ihre Brass Band Solothurn