Dank vielen fleissigen Helfern konnten die Hauptarbeiten am Restaurant „Jägerstübli“ bereits am vergangenen Mittwoch abgeschlossen werden. Nun erfolgt der Feinschliff, damit der Restaurationsbetrieb am Freitag, anlässlich der Gwärbi‘16 in Oftringen, pünktlich um 18.00 Uhr seine Pforten öffnen kann.

Die Gewerbeaustellung in Oftringen findet vom 7. bis 9. Oktober 2016 auf dem Schulareal Oberfeld statt. Der Turnverein SATUS Oftringen lädt Sie zu einem kulinarischen Genuss im familienfreundlichen Jägerstübli in der Halle 3 ein.