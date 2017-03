Wie jedes Jahr zu dieser Zeit fand im Seniorenzentrum Wasserflue die Generalversammlung statt. Inzwischen zum 10. Mal durfte Hans Jörg Wehrli als Präsident die Anwesenden - darunter Gemeinderat Raymond Hunziker und Stiftungsratspräsident Rüdiger Nickelsen - zur Jahresversammlung, es war die 36., begrüssen. Im vergangenen Vereinsjahr hat eine neue Aktivitätsphase begonnen. Auf Initiative von Vizepräsidentin Madeleine Kraus wurden die „Wasserflue-Splitter“ lanciert: In loser Folge erschienen im Küttiger Anzeiger Portraits von Menschen - Bewohnenden und Mitarbeitenden - aus dem Seniorenzentrum. Beim Eingang ins Seniorenzentrum berichtet zudem eine bebilderte Infotafel über verschiedene Anlässe und bietet Gelegenheit zum Innehalten und zu Gesprächen. Man nimmt die Menschen in der „Wasserflue“ wieder wahr! Untermalt mit dem sinnreichen Lied von Mani Matter: „mir hei e Verein“ ermunterte die Vizepräsidentin die Anwesenden ausserdem, zum Verein zu stehen, aktiv zu werden und Menschen aus ihrer Umgebung zu einer Mitgliedschaft zu bewegen. Sinn des Vereins ist es ja, den Bewohnern dank Mitgliederbeiträgen Freuden oder Annehmlichkeiten zu bereiten, die sonst nicht bezahlbar wären: Konzerte, Ausflüge, Lotto, Turngerät, Geburtstagsanlass, Marronifest, Chlaus und Eseli, Weihnachtsgeschenke, Cafeteria-Betreuung, usw. Die Rechnung schloss mit einem geringeren Minus als budgetiert ab, doch ist der Verein auf weitere Spenden und Mitgliederbeiträge angewiesen, um obige Aktivitäten anbieten zu können. Den Mitarbeitenden vom Seniorenzentrum, besonders Alfred und Pia Brändli, dankte der Präsident herzlich für ihr Engagement. Eine Filmsequenz über „eine ganz besondere Werbefahrt“ fürs Cafeteria-Team rundete die GV ab. Bei Käse, Brot und Wein (der Rebensaft in verdankenswerter Weise wiederum von Wehrli Weinbau gespendet) ging man zum gemütlichen Teil über. ms