Die 9. Generalversammlung der Freien Liste Lostorf konnte speditiv und dank den Berichten der Mitglieder aus den verschiedenen kommunalen Gremien interessant gestaltet werden. Die Versammlung durfte Kenntnis nehmen von der gut funktionierenden Zusammenarbeit im Vorstand und wurde über die Resultate der Arbeiten des Gemeinderates im vergangenen Jahr informiert, dazu kam der Blick auf die aktuell anstehenden kommunalen und regionalen politischen Geschäfte.

Die wichtigste Frage der GV war jedoch diejenige zu den anstehenden Gemeinderatswahlen.



Die Freie Liste Lostorf wird mit drei kompetenten, in der kommunalen Politik erfahrenen Frauen zu den Gemeinderatswahlen im Mai 2017 antreten. Mit überzeugtem und herzlichen Applaus haben die Anwesenden die Kandidaturen von Gabriela Lätt (GR bisher), Elisabeth Burri (Präsidentin FL, Ersatz-GR bisher) und Susanne Hess (Vizepräsidentin Ausschuss Kernzone) begrüsst.

Alle drei Frauen sind gut gerüstet für die Arbeit im Gemeinderat und kennen die Herausforderungen, die in den nächsten Jahren auf die Gemeinde zukommen. Sie wollen tragfähige Lösungen in konstruktiver Zusammenarbeit mit allen Verantwortungsträgern gestalten. Sie werden ehrlich und vorausschauend dafür arbeiten, dass Lostorf auch in Zukunft ein Dorf mit viel Lebensqualität für alle Generationen bleibt.