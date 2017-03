Generalversammlung VRRB in Lupfig

Im Pfrundhaus Lupfig fand am 7. März die Generalversammlung des «Verein Rollstuhlfahrdienst Region Brugg». Nach der Begrüssung, der Wahl der Stimmenzähler und der Genehmigung des Protokolls kam der Präsident Marcel Hartmeier zu seinem interessanten Jahresbericht. Er streifte die Tätigkeiten des vergangenen Jahres, das mit 2997 Fahrten und 104'000 Kilometern eine neue Höchstleistung erreichte. Das ergab von den 41 freiwilligen Fahrern eine Sozialzeit von 5116 Std. Ein Überblick zeigte die vielen Aktivitäten wie Jubiläum, Weiterbildung, Kuchenstand Brugg, Event in der Badi und vieles mehr. Der Vorstand besprach an 7 Sitzungen unter anderem Lohnfragen, Anstellungs-prozente und eine Anpassung der verschiedenen Versicherungen an die heutigen Erfordernisse. Es läuft ein Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Rollstuhltransportorganisationen wie z.B. dem Roten Kreuz. Der Jahresbericht wird mit Applaus genehmig. Ebenso die anschliessende Rechnungslegung und der Revisorenbericht mit Entlastung des Vorstandes.

Wichtiges brachte die Jahresplanung des Präsidenten. Durch die Zunahme der Fahrten gelangt die Dispostelle an ihre Grenzen. Der Vorstand evaluiert deshalb die Anschaffung eines geeigneten EDV Programmes, das nebst der Einsatzplanung auch die Fakturierung übernehmen kann. Eine Anerkennung der ZEWO erfordert einige Anpassungen an die Buchhaltung und ein älteres Auto muss ersetzt werden. Ebenso bedarf die Homepage einer Überarbeitung und Modernisierung. Die dadurch anfallenden Kosten sind (als Kostendach) im Budget 2017 erhalten und bedürfen der Genehmigung durch die GV.

Das vorgelegte Budget wird nach verschiedenen Erklärungen einstimmig genehmigt. Es sieht ein Defizit von rund 70'000 Franken vor, was im Anbetracht des Eigenkapitals von rund 180'000 Fr. verantwortbar ist.

Für die Errsatzwahl in den Vorstand übernimmt Ernst Meier die Leitung. Vorgeschlagen ist Marcel Rohrer aus Mülligen. Er stellt sich selber vor und wird mit grossem Applaus gewählt. Er wird u.a. die Öffentlichkeitsarbeit übernehmen.

Bruno Huber referiert noch kurz über den Fahrbetrieb und die Fahrtrainings, die im gewohnten Rahmen weitergeführt werden.

Unter «Verschiedenem» machte ein Mitglied darauf aufmerksam, dass Fahrer die aus Altersgründen nicht mehr für den VRRB fahren können, für Lebensmitteltransporte an bedürftige Mitbürger im Rahmen des «Cartons du Coeur» (info@cartonsducoeur-aargau.ch) willkommen seien.

Zum Abschluss dankt der Präsident allen im Verein Tätigen, besonders Vreni Brühlmann und Pia Süess, den Fahrern und allen Mitgliedern für ihren Beitrag und ihr Kommen. cs