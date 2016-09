An der zweiten Schweizer Meisterschaftsrunde in Lausanne haben wir mit unserem Basler-Mixed-Team unser Ziel erreicht. Im ersten Spiel gegen ZUF (Zürich) ging es um Alles oder Nichts; um den Aufstieg oder den Verbleib in der Nati B. Dank unserem starken Willen und schnellen Beinen besiegten wir die zürcher Mannschaft aus der Nati A mit 15:10.

Obschon es um viel ging wurde das Spiel sehr fair ausgetragen. Danach stand das Viertelfinal gegen das bisher ungeschlagene Team Headless (Zürich) auf dem Programm. Bis zur Pause konnten wir dem starken Team die Stirn bieten. Danach zeigte sich ihre Überlegenheit deutlich und sie gewinnen das Spiel mit 15:8. Im dritten und letzten Spiel des Tages, gegen die Panthers aus Bern, gelang es uns mit einer konzentrierten Leistung den Sieg zu holen. Dies ermöglichte uns das Spiel um den fünften Rang. Müde aber zufrieden beendeten wir den Tag. Hoch motiviert starteten wir unser einziges Spiel am Sonntag gegen FAB. Schon bald mussten wir jedoch merken, dass unsere Konzentration nicht mehr so hoch war wie im ersten Spiel des Vortages. Das berner Team trug den Sieg souverän nach Hause. Insgesamt hatten wir eine erfolgreiche Schweizer Meisterschaftsrunde 2016 und beendeten diese auf dem sechsten Rang, was einen Aufstieg um sieben Plätze bedeutet. Schweizermeister wurde Fly High, das Team aus Lausanne.