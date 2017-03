Am vergangenen Freitagabend, verreisten 16 Köchinnen aus Stetten und Umgebung mit dem Frauenverein Stetten kulinarisch nach Asien. In der Schulküche Niederrohrdorf angekommen, duftete es bereits sehr nach Asia Food, Gaby Renold und Sibylle Beck erwarteten die Frauen bereits mit einem feinen asiatischen Apéro.

Doch dann gings Ruck Zuck selber ans Werk. Nach kurzer Vorstellung der Gerichte der beiden Kursleiterinnen, wagten sich die Köchinnen in zweier Gruppen an eines der acht Menüs. Vieles war schon vorbereitet, so dass nach kurzem Einsatz am Herd zum gemütlichen Teil gewechselt werden konnte. Das Buffet liess sich sehen, vom Indischen Lammcurry über die Ente, das Schweinsfilet, den Kabeljau und das Poulet bis hin zu verführerischen Frühlingsrollen, alles konnte man geniessen.

Die grosse Erfahrung der beiden Kursleiterinnen – die Rezeptideen holen Sie sich übrigens jedes Jahr auf ihrer fernöstlichen Geschäftsreise – und die Begeisterung für diese Gerichte, trugen sehr zu diesem sehr gelungen und unterhaltsamen Abend bei. Krönender Abschluss war nicht, dass den Kursteilnehmerinnen der Abwasch erspart blieb, das war ganz klar die Desserkreation der beiden Schwestern.

Mit vollen Bäuchen und vielen Kochideen mehr, machten sich dann alle auf den Heimweg. Die einen entschieden sich für einen Verdauungsmarsch nach Stetten, die anderen nahmen das Auto.