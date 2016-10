Der BTV Aarau Volleyball lädt alle Volleyball-Freunde und Interessierte an die erste Heimspiel-Runde der Saison 2016/17 ein.

Los geht es am 30.10.2016 ab 13:00 Uhr in der Pestalozzi-Turnhalle an der Bahnhofstrasse 46 in Aarau.

Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl sorgt unsere üppig ausgestattete Matchbeiz.