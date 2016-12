Während zehn Tagen besuchten Kinder wie Erwachsene beider Entfelden und Umgebung das Kerzenziehen im Kindergarten Brunnmatt. Sowohl Besucher als auch Helfer waren mit grossem Eifer am Werk. Freude und Kreativität prägten den traditionellen Adventsanlass.

Das Kerzenziehen zählt in vielen Familien zu den wiederkehrenden vorweihnächtlichen Aktivitäten. Sei es, um für die Grosseltern, den Götti oder die beste Freundin ein einzigartiges Weihnachtsgeschenk zu gestalten. Oder einfach aus Freude, um die eigene Kerzensammlung mit einem weiteren Kunstwerk zu ergänzen. Man hört gelegentlich, dass einige Entfelder Kinderzimmer schon fast einem Wachsmuseum gleichen...

Auch die Schule Entfelden pflegt diese schöne Tradition und so konnte wiederum eine grosse Anzahl Schulklassen den Anlass besuchen. Viele Schüler erleben so zum ersten Mal das Kerzenziehen. Die dabei verspürte Freude und das schöne Werk, welches sie schliesslich nach Hause tragen, spornt die Schüler häufig dazu an, zusammen mit den Geschwistern und Eltern nochmals zu kommen. Auf diese Weise erweitert sich die Stammkundschaft von Jahr zu Jahr.

Zur allgemeinen Freude und den feinen Düften trugen auch in diesem Jahr nicht nur der wohlriechende Bienenwachs und die Farbwachse bei. Verschiedene Snacks und Getränke, die am Kiosk angeboten wurden, fanden Zuspruch bei Klein und Gross. Selbstgebackene Lebkuchen, Süss-Saures, Schleckstengel und Hot Dogs wurden gerne gegessen. Kalte und warme Getränke löschten den Durst nach vollbrachter Arbeit.

Allen Besuchern gilt der Dank des Vereins Kerzenziehen Entfelden für ihr Kommen und das gesellige Beisammensein. Mit dem Kauf ihrer Kerzen spendeten sie in diesem Jahr zugunsten der Kinderspitex Nordwestschweiz. Den zahlreichen Helfern, die gewissenhaft ihre Arbeit erledigten und stets beratend zur Seite standen, ist ein ebenso grosses Dankeschön auszusprechen. Ohne deren Engagement wäre ein zehntägiges Kerzenziehen in dieser Art nicht durchführbar.

Das Entfelder Kerzenziehen wird im kommenden Jahr 2017 wiederum Ende November am selben Ort stattfinden. Die Bekanntgabe der genauen Daten erfolgt rechtzeitig.