Für das Jahr 2017 plant songria chor mutschellen ein grenzüberschreitendes Projekt. Der Dirigent, Alessandro Limentani, leitet auch den Chor collegium vocale freiburg in Freiburg im Breisgau. Für den November 2017 werden gemeinsam klassische Werke, unter anderem das Ave verum von Mozart, einstudiert. Zwei Konzerte finden in Freiburg im Breisgau, die anderen beiden in Rudolfstetten und Berikon statt.

songria sucht für dieses Projekt noch Verstärkung. Am Donnerstag, 1. Dezember 2016 findet um 20 Uhr in der Kreisschule Mutschellen, Musiksaal KSM3 eine Schnupperprobe statt, zu der Interessenten und Interessentinnen herzlich eingeladen sind. Im Anschluss an die Probe besteht bei einem Apéro die Gelegenheit, die Chormitglieder und den Dirigenten näher kennen zu lernen.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Ursula Probst, Tel: 056 633 57 43