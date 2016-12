Zur Weihnachtszeit spenden viele Leute Geld. Andere spenden das ganze Jahr über Zeit. So wie die Freiwilligen des Schweizerischen Roten Kreuzes Aargau in der Region Fricktal. Als Dankeschön wurden sie zum Abendanlass ins Alterszentrum Bruggbach eingeladen.

Frick.- „Was gibt es Schöneres zu schenken als Zeit?“ – für Rita Rheinegger aus Sulz ist das nicht nur eine Werbefloskel zur Weihnachtszeit. 15 Jahre lang hat sie freiwillig die jährlichen Tagesausflüge und Ferienwoche der Regionalstelle Fricktal geleitet.

Rheinegger ist eine der rund 120 Freiwilligen des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) Aargau, die sich im Fricktal engagieren. Als freiwillige Fahrer für beinträchtige Menschen, als Besuchsperson für einsamen Menschen, als Begleitung auf Tagesausflügen und Ferienwochen und als Helfer im Nähatelier schenken sie benachteiligten Menschen sorglose Stunden. Zum Dank dafür waren sie letzten Freitag zum Freiwilligenanlass ins Alterszentrum Bruggbach eingeladen.

Mitklatschen und mitwippen

Nach dem leckeren Abendessen werden Rheinegger und fünf weitere langjährige Freiwillige geehrt und die Ältesten unter ihnen in den Ruhestand verabschiedet. Neben den Jubilaren gilt der Applaus an diesem Abend auch den Musikern des Mundharmonika Quartetts „Freestyle“. Unter den Musikern ist auch ein Freiwilliger. Dieter Stammherr aus Kaisten, widmet seine Freizeit nicht nur der Mundharmonika sondern auch dem Rotkreuz-Fahrdienst. Die bekannten Melodien von ihm und seinen Kollegen animieren die 75 Anwesenden zum Mitwippen und –singen. Auch Marie-Helen Roniger, Teamleiterin der Regionalstelle Fricktal lässt sich mitreissen und freut sich ob dem gelungenen Anlass: „Wir hoffen, dass wir unseren Freiwilligen eine Freude bereiten konnten und dass sie uns auch weiterhin ihre Zeit zur Verfügung stellen. Nur dank ihrem Engagement ist es uns möglich Menschen in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen“, betont Roniger.

Möchten auch Sie Ihre Zeit spenden und damit benachteiligte Menschen in Ihrer Region unterstützen? Dann melden Sie sich bei der Regionalstelle Fricktal, Tel 062 865 62 00 oder per E-Mail srk-fricktal@srk-aargau.ch.