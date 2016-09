Auf den 10. September haben wir lange gewartet, denn an diesem Tag sollte das Jubilarenkonzert gekoppelt mit dem Büezerfescht stattfinden.

So konnten in diesem Jahr die Jubilaren von Oberentfelden ein Konzert mit Kaffee und Kuchen im Ambiente vom Büezerfescht geniessen und den Klängen der MG Oberentfelden zuhören. Herzliche Gratulation auch nochmals an Elsa Bolliger-Haberstich, welche das Konzert als älteste Jubilarin mit 92 Jahren besuchte.

Danach wurde die Halle umgebaut: unsere Instrumente verschwanden und weitere Festbänke für Besucher des Büezerfeschtes wurden in die Halle transportiert. Schon bald kamen unsere ersten Besucher und die Kufsteiner legten los. Sie sorgten für richtig Stimmung in der Halle. So dauerte es nicht lange bis die Halle bebte. Unsere Gäste feierten so bis in die Nacht hinein und liessen dann den Abend in der Bar noch ausklingen.

Herzlichen Dank an alle unsere Besucher. Ihr wart spitze und habt uns ein unvergessliches Fest beschert!