Unterkulm zeigt gegen Gansingen eine eindrückliche Leistung und wurde mit einem knappen 3-2 Sieg belohnt. Eine enge Kiste gab es auch gegen den Aufsteiger Spreitenbach. In der Schlussminute sicherte Pascal Hirt mit einem Abstauber den Tigersharks das Punktemaximum.

UHC Tigersharks Kulm 3-2 (3-0) Wild-Goose Wil-Gansingen

Beide Teams holten an der ersten Meisterschaftsrunde nur einen Punkt. Deshalb war dieses Spiel für beide Teams von enormer Bedeutung, dass man sich aus dem Tabellenkeller entfernen konnte. Die Kulmer erwischten einen guten Start in das Spiel. Manuel Wyss brachte die Wynentaler 1-0 in Führung. Gansingen versuchte umgehend die Partie auszugleichen, doch die Kulmer Defensive stand kompakt, sodass zahlreiche Abschlüsse vom Gegner geblockt werden konnte. Ging einmal ein Schuss aufs Tor, so war der Wynentaler Schlussmann auf dem Posten und parierte den Versuch. Sieben Minuten vor dem Seitenwechsel war es wiederum Manuel Wyss welcher für die Tigersharks traf. Vier Minuten später tankte sich Timo Galliker durch die gegnerische Abwehr durch und erwischte den Torhüter in der nahen Ecke zum 3-0 Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel drückte der Organisator Gansingen mächtig aufs Gaspedal. Doch die Kulmer Defensive war weiterhin bereit und konnte etliche Tormöglichkeiten vernichten. 10 Minuten vor Schluss brauchte es die Unterstützung von den Tigersharks, welche im Aufbau den Ball verloren, dass Gansingen ihr erstes Tor erzielen konnte. Dieser Treffer gab dem Heimteam zusätzlichen Aufwind doch zu etwas zahlbaren kamen sie zu spät. Erst 47 Sekunden vor Schluss folgte der Anschlusstreffer. Die restlichen Sekunden konnten die Wynentaler gekonnt herunterspielen und sich anschliessend über den ersten Sieg freuen.

UHC Tigersharks Kulm 4-3 (2-1) STV Spreitenbach

Im zweiten Spiel des Tages trafen die Kulmer das erste Mal in einem Ernstkampf auf Aufsteiger Spreitenbach. Auf dem Papier waren die Tigersharks in diesem Spiel der Favorit. Doch Spreitenbach gab vor dem Spiel zu Protokoll, dass sie eine Überraschung zeigen werden und den Sieg nach Spreitenbach bringen werden.

Die Wynentaler waren also gewarnt. Die Unterkulmer hatten Mühe den Rhythmus zu finden. Spreitenbach hatte viel Ballbesitz, konnte aber vor dem Tor der Sharks nicht zählbares erreichen. Es verstrichen über zehn Minuten bis Renzo Orlando das erste Mal abziehen konnte und sein Team mit diesem Drehschuss in Führung brachte. Spreitenbach schlug jedoch postwendend zurück und es stand 1-1. Bei den Kulmer lief bis zur Pausensirene nicht wie geplant. Sie liefen dem Ball oft hinterher und hatten sie einmal den Ball ging dieser rasch im Aufbau verloren. Doch trotzdem verwertete Pascal Hirt einen Abstauber und brachte die Wynentaler entgegen dem Spielverlauf kurz vor der Pause in Führung.

Trainer Geiser forderte in seiner Pausenansprache eine klare Leistungssteigerung. Seine Mannen setzten das nach dem Anspiel gleich um und konnten den Ball oft in ihren Reihen behalten. Doch im Abschluss fehlte das Quäntchen Glück. Spreitenbach hatte Mühe mit diesem schnellen Spiel. Trotzdem fanden sie mit einem Distanzschuss in der 25. Minute den erneuten Ausgleich. Die Tigersharks hielten weiter an ihrer Strategie fest, hatten aber im Abschluss weiter keinen Erfolg. Fünf Minuten liefen die Sharks in einen erneuten Konter, welcher Spreitenbach zur erstmaligen Führung verhalf. Die erste Linie gab die Antwort mit einer einstudierten Auslösung umgehend. Vier Minuten vor Schluss war die Partie wieder ausgeglichen. Die entscheidende Situation folgte eine Minute später. Der Stürmer aus Spreitenbach kassierte wegen Bodenspiel eine dumme Strafe. Unterkulm war bekannt für seine Stärke in Überzahl. Eine Minute vor Schluss war es wieder am Sturmduo Orlando / Hirt, welche den Sieg für die Tigersharks sicherten.

Fazit / Ausblick

Dank dem überraschenden Effort im ersten Spiel und dem glücklichen Sieg im zweiten Spiel sichern sich die Wynentaler den ersten Vollerfolg in dieser Saison.

Weiter geht es für die Tigersharks am Samstag, 22.10.2016 (14.00 Uhr) im Cup 1/8-Final gegen SC Oensingen Lions. Eine Woche später findet die dritte Meisterschaftsrunde in Zuckerriet statt. Dort heissen um 13.35 und 15.25 Uhr die Gegner Niederwil und Regensdorf.