Zu den diesjährigen ausserordentlichen Generalversammlungen trafen sich Damenturnverein und Turnverein Meisterschwanden in der Mehrzweckhalle Eggen. Die ausserordentlichen Generalversammlungen waren nötig, da bei beiden Vereinen über die Fusion von Damenturnverein und Turnverein zu einem Verein abgestimmt wurde.

Der erste Teil der beiden Generalversammlungen fand gemeinsam in der Mehrzweckhalle statt. Da wurde mit einer Powerpoint-Präsentation über die Fusion informiert. Nach der Präsentation war die Diskussion eröffnet. Einzig zum Thema Finanzen gab es einige Fragen. Nachdem alles geklärt war, verschob der Turnverein sich ins UG der Mehrzweckhalle für den restlichen Teil ihrer Versammlung und der Damenturnverein fuhr mit der Versammlung ebenfalls fort.

Die Präsidenten informierten, dass an dieser GV nur die Themen behandelt werden, welche das vergangene Turnjahr betreffen.

Der Jahresbericht liess nochmals das letzte Vereinsjahr revue passieren. Zu den Highlights zählten sicherlich der Kreiscup, welcher wieder in Meisterschwanden stattfand, sowie das Regionalturnfest in Leerau. Die Jahresberichte des ElKi, KiTu und der Jugi wurden ebenfalls gutgeheissen. Die Rechnung der Aktiven sowie der Jugendriege wurden einstimmig von der Versammlung genehmigt.

Leider gab es seitens des Damenturnvereins zwei Austritte zu verzeichnen.

Sechs Turnerinnen und fünf Turner durften einen Fleisspreis für fleissigen Turnbesuch entgegennehmen.

Für 10 Jahre Aktivmitgliedschaft durften fünf Turnerinnen und für 15 Jahre eine Turnerin geehrt werden. Zudem wurden 3 Turnerinnen für ihre Leistungen und ihren langjährigen Einsatz zugunsten des Vereins zu Ehrenmitgliedern ernannt. Beim Turnverein wurde der abtretende Präsident ebenfalls zum Ehrenmitglied ernannt. Allen wurde ein Präsent überreicht.

Beim Traktandum Fusion, welches bereits zu Beginn der GV vorgestellt wurde, gab es keine grösseren Diskussionen mehr. Beim Damenturnverein benötigte es eine ¾-Mehrheit, sprich 75 % aller Stimmen und beim Turnverein eine 4/5-Mehrheit, sprich 80 %. Beide Vereine stimmten der Fusion einstimmig zu. Somit findet am Freitag, 31. März 2017, die erste ordentliche Generalversammlung des neuen Vereins „STV Meisterschwanden“ statt. An dieser stehen dann die Wahl des neuen Vorstands, die Genehmigung der neuen Statuten sowie das Gebührenreglement und des Budgets an. Auch wird der Fusionsvertrag unterzeichnet.

Zum Schluss liess man das positive Ergebnis bei einem kleinen Apéro ausklingen.