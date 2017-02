Zur diesjährigen Generalversammlung begrüsste die Präsidentin Margrit Heim-Fischer 30 Mitglieder der Trachtengruppe im Restaurant Sonne, Benzenschwil. Im Jahresrückblick liessen die verschiedenen Leiterinnen nochmals das vergangene – ausnahmsweise sehr ruhige – Jahr Revue passieren: Kant. Singsonntag in Boswil, den Auftritt am Tag der Tracht, die Vereinsreise an den Blausee sowie den Empfang „unserer“ Bundespräsidentin durch die Kindertanzgruppe.

Der vakante Posten als Vice-Präsident durch den Tod von Erica Fischer konnte erfreulicherweise mit der Wahl von Eveline Waldvogel wieder besetzt werden. Der Vorstand stellt sich nun wie folgt zusammen: Margrit Heim, Präsidentin; Eveline Waldvogel, Vice; Adriano Hänggli, Aktuar; Claudia Leuthard, Kassierin; Michaela Kathriner, Kindertanzen.

Tausend Franken für den Mittagstisch-MeriTisch

Der Adventswarenverkauf 2016 ergab den Reinerlös von 1‘000 Franken, der dem Verein Mittagstisch-MeriTisch überwiesen werden konnte. Ein herzliches Dankeschön allen, die zu diesem schönen Betrag mitgewirkt haben.

Seid willkommen

Das Vereinsjahr 2017 hält wieder viel Brauchtum und Geselliges bereit. Speziell zu erwähnen ist das in Interlaken stattfindende Unspunnenfest, das für alle Interessierte von Volkskultur offen steht.

Der Höhepunkt wird Ende November unser Heimatabend mit Theater sein, bei welchem die Volkstheaterfreunde wie gewohnt auf ihre Rechnung kommen werden.

Haben Sie oder Ihr Kind Lust bei der Trachtengruppe Merenschwand mitzumachen, dann nehmen Sie bitte mit der Präsidentin Margrit Heim-Fischer Kontakt auf unter Telefon

056 668 12 76 oder unter www.trachtengruppe-merenschwand.ch.