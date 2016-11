Nach der 1:3-Niederlage gegen den Leader Kanti Baden in der Vorwoche, siegte VolleyFricktal 1 im Verfolgerduell gegen den BTV Aarau in einem hochstehenden Spiel mit 3:1.



Der Start ins Match gegen die Hauptstädterinnen missriet völlig. Der eingehandelte 4-Punkte-Rückstand konnte aber mit druckvollen Services und angressiven Angriffen bis zur Satzmitte ausgeglichen bzw. in einen Vorsprung ausgebaut werden. Der BTV Aarau leistete sich zu dieser Zeit zu viele Unsicherheiten. Mit 25:18 entschied das Heimteam den Satz klar für sich.



Im 2ten Satz legte der Gegner zu Beginn wieder 5 Punkte vor. Dieser Vorsprung liess sich der BTV nicht mehr nehmen und glich zum 1:1 aus.



Den Vorsatz, nicht schon zu Beginn des Satzes in Rückstand zu geraten, konnten die Fricktalerinnen im 3. und 4. Satz nicht umsetzen. Im Gegensatz zu Satz 2 reagierten sie aber und übernahmen mit einer kämpferischen Leistung und gutem taktischen Verhalten das Spieldiktat. So liess sich der BTV noch vor Satzende abfangen. Die Sätze gingen mit 26:24 und 25:23 an VolleyFricktal.

Mit dem 3:1-Sieg und einer souveränen Leistung etabliert sich das junge Team in der Spitzengruppe der 2. Liga.



Matchtelgramm:



VolleyFricktal 1 - BTV Aarau 1 3:1 (25:18 / 21:25 / 26:24 / 25:23)