Eine Halle gefüllt mit Geräten, traffen die jüngsten Turner der Kunstturnerriege SATUS ORO am Samstag, 15. Oktober 2016, in den frühen Morgenstunden in Oberrohrdorf an.

An den Testtagen wird den Turnern alles abverlangt. Sie müssen ihr Können nicht nur an den Geräten unter Beweis stellen, sondern auch in den athletischen Disziplinen Beweglichkeit und Kraft. Gestartet und gewertet wird jeweils pro Jahrgang.

Für Levin Gerber, Nathan Sommer, Ben Lüscher und Can Tekin war es der erste Wettkampf in ihrer angehenden Kunstturnerkarriere. Etwas nervös, aber top motiviert gingen die vier Jungs an die Geräte und zeigten ihr Bestes.

Jonathan Schegg darf bereits auf einige Wettkämpfe zurückblicken. Die guten Vorbereitungen der letzen Wochen verhalfen Jonathan zu einem Abzeichen mit 3 Sternen.

Wettkampferfahrung und Trainingsfleiss

Aus ihren Wettkampferfahrungen dürfen Nevio De Salvador, Anthony Amrein und Tim Jente schöpfen. In den vergangenen Trainings wurde hart für diesen Wettkampf trainiert. Wie sich am Ende des Wettkampfes herausstellte, hat sich der harte Trainingsaufwand gelohnt. Nevio erkämpfte sich den 1. Rang gefolgt von Anthony im 2. Rang und auch Tim konnte noch eines der begehrten Abzeichen ergattern.

Einen ausgezeichneten Wettkampf zeigten Ruben Baumann und Paul Peyer. Ihnen gelangen fast alle Elemente nach Wunsch. Gute Leistungen zeigte Swen Zimmermann, leider verpasste er die Auszeichnung um wenige Punkte.

Bei den 13jährigen griff Luca Murabito ins Wettkampfgeschehen ein. Mit sehr anspruchsvollen Teilen kämpft er um wertvolle Punkte. Souverän schloss er den Wettkampf auf dem 1. Platz ab.

Gratulation für die tollen Leistungen.