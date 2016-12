Zweimal Mutter vor Herzog und Rüetschi

Velo-Club “Glückauf” Kaisten: Start der Clubmeisterschaft 2017

(HM) Die Radsportler des Velo-Club Kaisten starteten mit zwei Waldläufen in die Clubmeisterschaft 2017. Traditionell wird um den Jahreswechsel die neue Serie der VCK-Clubläufe und -rennen in Angriff genommen. Der Laufsport sowie Langlaufen, Krafttraining und weitere polysportive Tätigkeiten bilden eine gute Abwechslung zum Radtraining, um im Sommer auf dem Velo in Form zu sein.

Markus Mutter war zweimal der Schnellste

Die beiden Rennen im Hardwald wurden bei idealen Bedingungen ausgetragen. Der erste Lauf war am vierten Adventsonntag und der zweite Lauf war am Stephanstag. Bei beiden Läufen gewann Markus Mutter vor Marcel Herzog und Lukas Rüetschi. Mit den Tagessiegen war Markus jeweils auch schnellster Senior. Bei den Schülern zeigte Noëlle Rüetschi zweimal glänzende Leistungen. Sie gewann jeweils bei den älteren Schülern, hielt aber auch mit den Erwachsenen sehr gut mit. Bei den jüngeren Schülern siegte zweimal Lars Emmenegger.

Die VCK-Läufer werden bald die Gelegenheit haben, ihre Laufform am Lauf des Fricktaler Cups zu testen, welcher Ende Januar in Laufenburg stattfindet.