Musik gehört zur Weihnacht wie Kerzenlicht. Die bekannten Melodien tun uns gut, aber manchmal ist auch ein noch nicht gekanntes Werk ein wunderbares Geschenk – ein Geschenk für Ohren und Seele.

Der Kirchenchor Nussbaumen wird seinen Zuhörern ein solches Geschenk machen. Den Gottesdienst am Weihnachtstag begleitet der Chor neben anderen, kleineren Stücken, mit einer Pastoralmesse von Robert Jones. Jones ist ein walisischer Komponist zahlreicher Chor- und Orgelwerke, der kurz vor Mitte des letzten Jahrhunderts geboren wurde. Die Messe wird mit einem sehr festlichen Gloria und den anderen - eher pastoral wirkenden - Teilen Weihnachten in die Ohren und tief in die Herzen tragen. Neben dem Chor lassen Solisten und die ausgesuchte Instrumentierung mit einem ad-hoc Orchester dieses Werk festlich erklingen.

Gönnen Sie sich doch dieses musikalische Geschenk. Besuchen Sie den Gottesdienst am Weihnachtstag, 25. Dezember, um 10:45 Uhr in der katholischen Kirche Nussbaumen.

Und wenn sie dadurch Lust auf noch mehr Chormusik verspüren, der Kirchenchor Nussbaumen ist ein Chor zum Mitmachen! Sie sind herzlich willkommen! Probe immer donnerstags (ausserhalb der Ferien) um 19:30 Uhr im Begegnungszentrum der katholischen Kirche Nussbaumen. Ganz unverbindlich!