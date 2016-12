Im vergangenen Januar startete zum ersten Mal die spezielle Chinderfiir für Kinder von 1 bis 6 Jahre, veranstaltet von der Reformierten Kirchgemeinde Kölliken. Die Handpuppen Jessy (Barbara Dudli) und Tommy (Pfr. Peter Trittenbach) erzählen jeweils den kleinen Besuchern spannende Geschichten über Gott und die Welt. Jeweils im Anschluss an die Feier werden alle Besucher/innen zu «Zvieri»-, Spiel und Basteln eingeladen.

Am 29. November fand die letzte Feier in diesem Jahr statt. Die beiden Handpuppen Jessy und Tommy versetzten die Kinder in eine schöne Stimmung der Vorweihnachtszeit. Im Anschluss an die Zippel-Zappel Chinderfiir wurde eine Überraschung angekündigt, die Besteigung des Kirchenturms.

Freudige Erwartung stand in den Gesichtern der vielen Kindern geschrieben, als sie auf dem Dachboden der Kirche den schön arrangierten Adventspäcklikalender entdeckten. «Sind das verpackte Salamis?» fragten die Kinder. Natürlich nicht…

Danach ging es weiter, die schmalen Stufen hinauf bis zu den Glocken. Dort versuchten die Kinder, mit ihren blossen Händen die grosse Glocke zum Klingen zu bringen und den schweren Klöppel von Hand zu bewegen. Eindrücke pur…

Beglückt und hungrig ging es dann weiter zum Kirchgemeindehaus «Arche». Ein feines Zvieri wartete. Eifrig spielten und bastelten die Kinder bis es dann Zeit wurde, mit den schönen Erinnerungen nach Hause zu gehen.