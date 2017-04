Würenloser Träff 55 plus des SRRB

Über ihren Werdegang von der Kindheit bis hin zur Politikerin berichtete Verena Zehnder am Träff 55 plus unter dem Titel „Politik wurde mir nicht in die Wiege gelegt“. Neben dem elterlichen Druckerei-Betrieb in Aarau spielte die Politik eine Nebenrolle. Besuch der Bezirksschule, Kantonsschule, Handelsmatura und anschliessendem Studium an der Hochschule St. Gallen. Dann heiratete sie und stieg in den väterlichen Betrieb ein. Bald darauf zogen die frisch Vermählten für ein Jahr nach Boston, USA, da ihr Mann ein Nationalfonds-Stipendium für das MIT erhielt. Beeindruckend war, dass die Frauen in den USA viel selbstbewusster auftraten als in der Schweiz. Daraufhin wurde ihrem Mann an der ETH Zürich eine attraktive Stelle angeboten.

Mit inzwischen drei Kindern und nach einem weiteren Aufenthalt in den USA, bezog die Familie 1973 in Würenlos ein Haus. Es folgten – mit Unterstützung von Haushaltlehrtöchtern zu Hause – verschiedene Ämter wie Präsidium im Frauenbund Würenlos und des Vereins Drogenforum Aargau, daneben Theologie-Studium und Religionslehrerin in Wettingen. 1986 Wahl in den Gemeinderat Würenlos, Präsidentin des Bezirks-Jugendfürsorgevereins.

Neben vielen positiven Erlebnissen, bekam Verena Zehnder aber auch immer wieder zu spüren, dass Frauen in der Politik gewissen Männern noch lange ein Dorn im Auge waren, so auch bei der Kandidatur 1987 bei den Nationaratswahlen für die CVP. Während ihrer 20-jährigen Amtszeit im Gemeinderat, davon acht Jahre als Gemeindeammann, war sie auch drei Jahre im Grossrat. Vor ihrem Austritt aus dem Gemeinderat gab sie ihre Erfahrungen mit einem Gemeindeführungskurs an die künftigen Würenloser GemeindrätInnen und Kommissionsmitglieder weiter.

Vieles wurde während ihrer Amtszeit erreicht, so die Gründung eines Spitex-Vereins, eines Altersheimvereins, Eingemeindung Kloster Fahr, Einführung Würenloser Nachrichten, Rettung Emma Kunz Zentrum sowie die Einrichtung eines Glasfaserkabels, um nur einiges zu nennen.

Sie habe ihre Zeit in der Politik überaus geschätzt und gerne mit der sehr kompetenten Verwaltung in Würenlos zusammengearbeitet. Es gab aber auch menschlich schwierige Situationen, die sie hie und da nachts nicht schlafen liessen.

Dankbar blicke sie auf ihre aktiven Jahre zurück, während denen sie viel gelernt und viele Menschen kennenlernen durfte. Ein grosser Applaus war der Ausdruck aller Zuhörenden einer hohe Wertschätzung für eine wahre Powerfrau.

Alexandra Zihlmann