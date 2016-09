…böse Menschen haben keine Lieder“. Das war das Motto am diesjährigen Bezirkssängertag 2016 Thal-Gäu, welcher durch den Männerchor Oberbuchsiten unter Mithilfe der Buchster Feuerwehr und des Turnvereins organisiert wurde. Beim Empfangsapéro bei schönstem Spätsommerwetter, draussen vor dem Steinmatt-Schulhaus, wurde die bereits bestehende Kameradschaft unter den Thal-Gäuer Sängerinnen und Sängern gepflegt. Der aus dem Bundesland Baden-Württemberg stammende Sängerbund Liederkranz Plochingen – ein seit Jahrzehnten mit dem Männerchor Oberbuchsiten befreundeter Gemischtenchor – bereicherte die muntere Gesangsgesellschaft mit seiner Anwesenheit. Bald nach dem Apéro verschwanden die verschiedenen Gesangschöre in die ihnen zugeteilten Lokalitäten in Oberbuchsiten zum Einsingen. Just nach dem Glockengeläut, das den Sonntag ankündigte um ca. 15.15 Uhr brachten neun Chöre ihre Lieder in der katholischen Kirche zum Besten. Zwei von ihnen sangen ohne Bewertung. Jene Chöre, die sich bewerten liessen, wurden nach dem Konzert vom Experten Andreas Meier im Gespräch mit Tipps auf umzusetzende Verbesserungen beraten. Dies kann in der Intonation sein (wird synchron/sauber gesungen), in der deutlichen Aussprache oder auch im Ausdruck (begeistert oder eher demotiviert). Mit diesen Tipps können die Chöre ihre Fähigkeiten korrigieren und so bei einer anderen Herausforderung Gesangsvorträge verbessern.

Um 19 Uhr wurde dann das Abendprogramm durch den Präsidenten des Männerchors Oberbuchsiten, Erich Studer in der Turnhalle der MZA Steinmatt eröffnet. Die Jugendmusik Egerkingen trug Musikstücke vor, die einen hohen Schwierigkeitsgrad aufwiesen, welcher das Können der Jungmusikanten zeigte. Anschliessend begeisterte der aus einer Matura-Abschlussklasse der Kanti Solothurn (2014) zusammengestellte Jugendchor „Die Stimmbegabelten“ das Publikum. Mit zahlreichen a-cappella-Vorträgen wussten diese Jungs und Mädels mit Songs aus allen Musikstilrichtungen die Zuhörerinnen und Zuhörer in ihren Bann zu ziehen. Nach etlichen Zugaben gaben sie dann die Bühne frei für die Ansprache des Gemeindepräsidenten, Daniel Lederer sowie Heidi Hertig-Käsermann für deren Grussbotschaft als Bezirkspräsidentin.

Höhepunkte des Abends waren nebst den Liedvorträgen einiger anwesender Chöre der Auftritt der befreundeten Gesangskameradinnen und -kameraden aus Plochingen und natürlich die Veteranen-Ehrung (s.Kasten). Am Schluss des offiziellen Programms standen die beiden Chöre Liederkranz Aedermannsdorf und der einheimische Männerchor auf der Bühne. Zusammen mit dem Publikum wurde unter anderem das beliebte Lied „Sag nur ein Wort“, besser bekannt als „Bajazzo“ zum Besten gegeben.

Die Küchenmannschaft des Männerchors Oberbuchsiten verpflegte die Anwesenden mit einem köstlichen Nachtessen und die Bar im Foyer lockte zu einem feinen Glas Wein.

Erich Studer war am Ende des Tages zwar müde, aber äusserst zufrieden. Der Männerchor Oberbuchsiten hat zusammen mit dem Turnverein und der Feuerwehr einen unterhaltsamen und kameradschaftlichen Bezirkssängertag 2016 geboten.

Veteranenehrung

20 Jahre: Bezirksveteran

Berger Peter Männerchor Oensingen

30 Jahre: Kantonalveteran

Eggenschwiler Lorenz Männerchor Liederkranz Aedermannsdorf

Jenni Bruno Männerchor Liederkranz Aedermannsdorf

Allemann Willi Männerchor Welschenrohr

Grimm Fredy Männerchor Welschenrohr

(nicht anwesend)

Germann Oswald Männerchor Welschenrohr

Germann David Männerchor Welschenrohr

Rütti Georg Männerchor Welschenrohr

35 Jahre: Schweizer Veteran

Bussmann Irma Frauenchor Balsthal

Eggenschwiler Jürg Männerchor Liederkranz Aedermannsdorf

Obrecht Mathilde Frauenchor Balsthal

(nicht anwesend)

Meier Paul Männerchor Laupersdorf

Walpert Joseph Männerchor Laupersdorf

Nussbaumer Helen Gemischtenchor Matzendorf

(nicht anwesend)

50 Jahre: Eidg. Veteran

Jurt Martin Männerchor Oensingen

Fischbach Bernadette Frauenchor Balsthal

Hodel Eduard Männerchor Liederkranz Aedermannsdorf