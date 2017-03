Die Höhere Fachschule Gesundheit und Soziales in Aarau überreicht 65 Pflegefachfrauen HF und 9 Pflegefachmännern HF das Diplom.

Am Dienstag, 14. März überreichte die Höhere Fachschule Gesundheit und Soziales HFGS in Aarau an einer würdigen Feier 65 Frauen und 9 Männern das Diplom als Pflegefachfrau HF, Pflegefachmann HF. Theres Lepori, Präsidentin der HFGS Schulkommission und Grossrätin, bedankte sich bei den Diplomandinnen und Diplomanden für die Wahl des Pflegeberufs.

«Mit dem Glückwunsch an Sie verbinde ich auch Dank. Dank an Sie für den gewählten Beruf zugunsten unserer Bevölkerung, vom Kleinkind bis zum Hochbetagten, zu jeder Zeit, Tag und Nacht, sie alle erfahren in aussergewöhnlichen Situationen Ihren Einsatz. Ich danke Ihnen auch als Mitglied des Grossen Rates, als Politikerin.» Mit diesen Worten wandte sich Theres Lepori – Präsidentin der HFGS-Schulkommission, Grossrätin und selber lange als diplomierte Pflegefachfrau tätig – an die Diplomandinnen und Diplomanden. Sie wies daraufhin, dass die Politik, die für die bedarfsgerechte Versorgung wie auch für den gesetzlichen Rahmen verantwortlich ist, auf gut ausgebildetes Fachpersonal angewiesen ist. Abschliessend meinte sie: «Liebe Diplomandinnen, liebe Diplomanden, Sie haben den besten Beruf gewählt.»

Unbekannte Wege sind Geschenke des Lebens

Elisabeth Graf, Studiengangsleiterin der Diplomklasse F15-2, zitierte in ihrer Begrüssung eine Weisheit der Aborigines: «Die unbekannten Wege sind die Geschenke des Lebens.» Mit ihrem Studium an der HFGS hätten die Diplomandinnen und Diplomanden neues Territorium erkundet und sich so auf ihren neuen Weg gut vorbereitet.

Sean Burki, Studiengangsleiter der Diplomklasse F14, ergänzte: «Pflege ist weit mehr als ein Beruf – Pflege ist eine praktische Kunst, eine Profession, ein Wissenschaftsfeld. Die Pflege ist Arbeit mit Menschen in verschiedensten Rollen als Kommunikatorin/Kommunikator oder Teamworkerin/Teamworker.»

Auch Rektor Werner Mathis gab sich überzeugt, dass die Diplomandinnen und Diplomanden einen anspruchsvollen aber sehr schönen Beruf wählten. Er verabschiedete die diplomierten Pflegefachfrauen HF und Pflegefachmänner HF mit den Worten: «Sie werden ab heute Ihr Wissen und Ihr Können korrekt nutzen können und in den Dienst, der Ihnen anvertrauten Menschen und der Gesellschaft stellen.»

Werner Mathis, Rektor Höhere Fachschule Gesundheit und Soziales