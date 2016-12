Am 18. Dezember werden uns drei offizielle Kandidaten für die Komplettierung des Wettinger Gemeinderates zur Auswahl stehen. Aus meiner Sicht haben alle das nötige Rüstzeug. Nun ist jedoch die Gretchenfrage, welcher denn zum jetzigen Zeitpunkt der Richtige ist. Einmal abgesehen von der Parteizugehörigkeit, erwarte ich von einem zukünftigen Mitglied des Gemeinderates, dass es zielführende Lösungen kreieren und sogleich umsetzen kann. Dazu braucht es langjährige politische Erfahrung und fundiertes Wettinger-Wissen. Jemand, der die Bevölkerung und deren Bedürfnisse wahrnehmen und richtig interpretieren kann.

Je nach Ressortzuteilung sind zusätzlich Kenntnisse und vor allem Erfahrungen aus dem Baugewerbe nützlich. Wenn ich da an die fast 47 Millionen Franken denke, die in den nächsten Jahren in die Tägi-Sanierung investiert werden, ist eine Führungspersönlichkeit aus dem Baugewerbe ja schon fast zwingend. Schon alleine aus diesem Grund sollte die Wettinger Bevölkerung auf eine parteipolitische Wahl verzichten und den zum jetzigen Zeitpunkt richtigen Kandidaten wählen.

Aus meiner Sicht ist das ganz klar Martin Egloff. Als Architekt und Führungsperson ist er bestens geeignet, eines der grössten Bauprojekte von Wettingen umzusetzen, ohne dass die Kosten aus dem Ruder laufen. Als Ortsbürger und durch seine langjährige politische Erfahrung im Einwohnerrat kennt Martin Egloff die Bedürfnisse von uns Wettingern bestens. Er ist fähig, über Parteigrenzen hinaus einen liberalen Konsens zu finden. Alles Kompetenzen, die es zum jetzigen Zeitpunkt braucht. Nun liegt es an der Wettinger Bevölkerung, vernünftig und zukunftsdenkend zu wählen.