Im gut besuchten Konzert in der reformierte Kirche Wettingen spielten am vergangenen Sonntag die beiden Musiker Ueli Angstmann (Saxophon) und Hannes Giger (Kontrabass). Und das auf besonderen Wunsch des Pfarrers.

Ueli Angstmann und Hannes Giger kennen einander schon lange und hatten vor ungefähr 35 Jahren bereits einmal miteinander musiziert. «Damals noch mit langen Haaren», wie Ueli Angstmann augenzwinkernd und in Anspielung auf die den beiden heute fehlende Haarpracht anmerkte. Ihr gemeinsamer musikalischer Auftritt in der Kirche, so Angstmann weiter, sei eine ungewöhnliche Kombination und auf den Wunsch des Wettinger Pfarrers Lutz Fischer-Lamprecht zurückzuführen. Er kennt und schätzt beide Musiker und fragte sie an, ob eine Kombination von Saxophon und Kontrabass möglich sei, was in beiden die Lust auslöste, es auszuprobieren.

Ganz zur Freude des Publikums trafen in der Kirche die subtilen Linienführungen von Johann Sebastian Bach auf die brachialen Klänge von Charles Mingus. Auch leichtfüssige brasilianische Ländler (Choro) und weitere Stücke hatten die beiden in ihrem Repertoire. Nach einer Stunde, begeistertem Applaus und einer Zugabe, gingen die Konzertbesucherinnen und -besucher erfüllt von der schönen Musik nach Hause. Es sei sicher nicht ihr letzter gemeinsamer Auftritt gewesen, so war anschliessend von Angstmann und Giger zu erfahren, so dass die Chance, das ungewöhnliche Duo wieder einmal zu hören, intakt ist.