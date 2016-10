Die nächste Ausstellung der Kulturkommission widmet sich den Mosaikbildern und Holzskulpturen der Ehrendinger Künstlerin Elwira Fischer. Ihr Thema ist nicht das Figürliche, nicht eine Dorfansicht, nicht eine Landschaft; ihre Themen sind das Leben, die Emotionen, das Helle und das Dunkle im Lebenslauf. Immer wieder erscheint die Spirale auf ihren Mosaikbildern: die Spirale als Symbol der Entwicklung, des Lebens, sich entfaltend, vergrössernd, aber nicht immer ganz regelmässig. Beeindruckend die Sorgfalt, mit der die kleinen und kleinsten Mosaikstücke zusammengefügt sind. Manchmal will Elwira Fischer auch einfach die Harmonie, die Schönheit zeigen: die Schönheit eines ganz fein polierten Holzklotzes, die ausgewogene, abgerundete Harmonie in einem ihrer farbigen Mosaikbilder. Zu ihrem Werk schreibt Elwira Fischer auf ihrer Homepage: „Kunst ist, etwas zu schaffen, was andere speziell finden. Kunstwerke bereichern unseren Alltag mit Freude und Farbe. Kunst verdichtet individuelle Erfahrungen, Emotionen, Gedanken in Werken, die andere Menschen berühren und ansprechen.“

Vernissage 4. Nov. 2016, 19.30 Gemeindehaus Brunnenhof Unter-Ehrendingen