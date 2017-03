Augenblick: Auge blick!

Vernissage Am Dienstag, 28. März 2017, um 18.00 Uhr, startet die Ausstellung „Auge, blick mal! Schau’ hin und geniess!“ der Künstlerin Tanja Klay in der Büro- und Beratungsgemeinschaft Ring in Olten.

Es muss nicht immer das andere Ende der Welt sein - die Schönheit der Natur liegt vor unseren Augen. Nur allzu oft bleibt sie in der Hektik des Alltags jedoch unbeachtet. Die Fotografin Tanja Klay aus Olten nimmt sich eben dieses Themas an. Sie fotografiert Blumen, Landschaften, Nachbars Garten, den Park zwei Strassen weiter oder die Lieblingsplätze ihrer Kundschaft. Dabei fängt sie mit einfachen Mitteln, oftmals dem Handy, die unendliche Vielfalt ein, die uns die Natur mal still und leise, mal laut und verspielt präsentiert. Die Werke umfassen einzelne Sujets, die Künstlerin fasst sie aber auch gerne zu ganzen Gesamtkunstwerken zusammen, indem sie mal Ähnliches verbindet, mal die Gegensätze herausarbeitet. Zuweilen begleiten Worte die Bilder, die der Stimmung eine weitere Dimension verleihen. Die Kundschaft soll aber nicht nur aus bestehenden Motiven wählen. Tanja Klays arbeitet auch in die umgekehrte Richtung: auf Wunsch sucht sie die passenden Bilder zu einem bestehenden Anlass.

Auf die Frage, warum in diesem Jahr gerade die Bilder von Tanja Klay die Wände ihrer Büro- und Beratungsgemeinschaft schmücken sollen, antworten die Geschäftsführenden übereinstimmend: „Wir beraten und begleiten Menschen und Organisationen. Egal ob es um Pläne, Beziehungen, Organisationstrukturen oder Verhalten geht – innehalten und einmal genau hinschauen ist dabei nie verkehrt. Chancen und Möglichkeiten sind oft schon länger da, ohne dass sie bisher wahrgenommen wurden. Deshalb bietet Tanja Klay mit ihrer Ausstellung eine gute Verbindung zu unserer Arbeit mit Klienten.“



Was immer die Bilder in jedem Einzelnen von uns auslösen, sie regen uns an, selbst mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, nicht nur auf grosser Reise mit einem Profi-Hightec-Kamera-Equipment bewaffnet, sondern auch im Alltag, beim Spaziergang mit dem Hund, auf dem Weg zur Arbeit, beim gemütlichen Sonnentanken beim Espresso. Inne zu halten, zu sehen und vor allem zu geniessen.

Die Vernissage der Ausstellung „Auge blick mal! Schau’ hin und geniess!“ findet am Dienstag, 28. März 2017 ab 18.00 Uhr statt. Die Ausstellung dauert bis Ende August und kann während der Bürozeiten besucht werden.

Büro und Beratungsgemeinschaft Ring

Ziegelfeldstrasse 1, Olten



www.bz-olten.ch