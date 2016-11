Am Freitag gastiert die Schweizer U17-Nati, welche im Rahmen des #Projekt2020 in der Schweizer Damen-Meisterschaft mitspielt, beim ungeschlagenen RHC Diessbach. Nach Meister Vordemwald wartet der nächste Brocken.

Gastspiele in Diessbach gelten generell als schwierig, ist doch die Unterlage gewöhnungsbedürftig. Entsprechend dürften am Freitag die Vorteile zumindest in den Startminuten dem Heimteam gehören. In diesem führt die langjährige Nationalspielerin Christine Schneider Regie, davor wirbeln mit Joana Wachs und Maela Wipf zwei Spielerinnen, die ebenfalls dem Kader der U17-Nationalmannschaft angehören. Sie treffen am Freitag auf ihre Teamkolleginnen.

Für das Gastspiel im Berner Seeland hat U17-Nationaltrainerin Stephanie Moor ein ähnliches Team wie in Vordemwald aufgeboten. Einzig die Moor-Schwestern stossen dazu, dafür mussten die verletzten Corinne Schuler und Morgane Butty forfait erklären. Ein besonderes Augenmerk gilt Maria und Stephanie Gehlhaar, welche sich mit dem RHC Uri auf einem kleinen Höhenflug befinden und in guter Form zur Nationalmannschaft stossen.

25.11.2016, RHC Diessbach – Schweiz U17, Anpfiff 20.30 Uhr

Aufgebot U17:

Torhüterin:

Estée Lavanchy Montreux HC

Alicia Moor RHC Vordemwald

Feldspielerinnen:

Maria Gehlhaar RHC Uri

Stephanie Gehlhaar RHC Uri

Nadele Moor RHC Vordemwald

Romane Eynard Montreux HC

Cynthia Grandchamp Montreux HC

Julie Becker Genève RHC