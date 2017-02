An den Squash Senioren Schweizer Meisterschaften 2017 vom 28./29.1. in Winterthur lieferten sich rund 70 squashbegeisterte Senioren interessante und hart umkämpfte Spiele. In der Kategorie ü45 gewann Thomas Lüdin vom Squashclub Fricktal auf souveräne Art und Weise seinen bereits vierten Titel.

Sandra Lüdin