Die Theatergesellschaft Wettingen ist mit ihrer neuen Produktion 'Uf Bali und zrugg' noch im Trockendock und bereitet sich auf den Stapellauf (Premiere) vor; bringt den letzten Schliff in die MS Luxor. Aus vielen kleinen Einzelheiten hat sich in den letzten Monaten ein Ganzes zusammengesetzt.

Unter der Regie von Christian Bolzern sind die Rollentexte perfektioniert, Mimik und Bewegungsabläufe der darzustellenden Figuren herausgearbeitet worden. Für die Darsteller wird es nun immer leichter ihre Rollenfigur authentisch auf die Bühne zu bringen.

Parallel dazu ist das Bühnenbild entstanden. Benötigte Möbel organisiert. Was nicht zu finden ist wird selber gebaut. Leonhard Wahrstätter kann dabei sein handwerkliches Geschick einsetzen. Alle Requisiten und Geräuschkulissen sind bereit.

Therese Wenger wird wieder dafür sorgen, dass alle Figuren ihr optimal geschminktes Rollengesicht erhalten.

Der Rahmen zu unserer Komödie 'Uf Bali und zrugg' wird dem Inhalt angepasst. Alles erhält den Charakter des Schiffes MS Luxor; vom Eingang 'Check in' (Besucher -Bordkarte), über das 'Sun Deck' (Raucherecke) bis zum 'Check out' nach der Vorstellung. Unsere Bordküche ist das Team der Metzgerei Felchlin Wettingen; sie werden uns wieder warme und kalte Menüs bereitstellen. Sie finden auch wieder unsere mit reichlich Naturalgaben bestückte Tombola; bereitgestellt vom Team Hans und Barbara Käufeler.

Neu wird eine Beschallungsanlage im hinteren Teil des Saales installiert, um auch dort einen optimalen Hörgenuss zu erzielen.

Reisezeiten (Vorführungen) im Januar 2017:

FR/SA 20./21. und 27./28. um 20:00 Uhr, Check in ab 18:30 Uhr

SO 22./29. um 14:00 Uhr, Check in ab 12:00 Uhr

(SO mit AHV-Ermässigung)



Reservation unter 079 893 32 57 von MI-FR 17-19 Uhr.

Geniessen Sie eine turbulente Fahrt 'Uf Bali und zrugg' auf der MS Luxor.

Reederei und Besatzung freuen sich auf Ihren Besuch.

Theatergesellschaft Wettignen

www.theatergesellschaft-wettingen.ch