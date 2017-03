Am Sonntag, 5. März fand ein Konzert des Stradivari Quartetts in der reformierten Kirche in Wettingen statt. Die Konzertbesucher waren begeistert.

Durch die langjährigen guten Beziehungen von Jonas Hablützel, Hauptorganist und Musikverantwortlichen der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Wettingen-Neuenhof, zu Sebastian Bohren, gelang es, das renomierte Stadivari Quartett zu einem Kirchen-Konzert nach Wettingen zu holen.

Mit Werken von Joseph Haydn, gemeinsam mit Jonas Hablützel an der Orgel, Wolfgang Amadeus Mozart und Robert Schumann konnten die Musikerin Maja Weber (Celo) und die Musiker Lech Antonio Uszynski (Viola), Wang Xiaoming (Violine) und Sebsatian Bohren (Violine) die Besucherinnen und Besucher in ihren Bann zu ziehen. In der sehr gut gefüllten Kirche an der Etzelstrasse wollte der Applaus nach dem Konzert kaum enden.

Einzige Wehrmutstropfen: Die erhoffte Zugabe musste aus zeitlichen Gründen ausfallen, da Wang als Konzertmeister des Operorchesters Zürich eine weitere Verpflichtung hatte.

Beseelt von der wunderschönen Musik konnten die Konzertbesucherinnen und -besucher den Sonntagabend ausklingen lassen.