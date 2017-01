Eine muntere und fröhliche Sternsingerschar versammelte sich am Sonntag, 8.1.2017 vor ihrem grossen Auftritt vor der Hornusser Kirche. Die 18 Kinder berichteten im Aussendungsgottesdienst über den Klimawandel in Turkana, eine Region in Kenia. Die Wasserknappheit hat ihr Leben radikal verändert. Das Projekt fördert den Bau von Staudämmen und Wasserstellen und für das wollten sie sammeln und dabei die besuchten Häuser und Wohnungen segnen. Nach der Drei-Königs-Kuchen-Stärkung zogen fünf Gruppen bei winterlichen Temperaturen durch das Hornusser Dorf, auch Bözen, Elfingen und die Höfe kamen nicht zu kurz. Am Nachmittag, nach dem köstlichen Spaghetti Plausch, nahmen die Kinder mit ihren Begleitpersonen den Weg wieder unter die Füsse. Sichtlich müde aber glücklich und mit vollem Stolz über den grossen Erfolg, liessen wir den Tag bei einer köstlichen Schwarzwäldertorte ausklingen. Ein ganz grosses und herzliches Dankeschön an alle Spenderinnen und Spendern für Ihre grosszügige Unterstützung von Fr. 4'010.-- für die Aktion Sternsingen 2017.