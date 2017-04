Zwei Nachbarorte Frenkendorf und Liestal, so war es früher betreffend Top Spiele einmal in der 2. Liga. Der FC Frenkendorf und der FC Liestal spielten um Sieg oder Niederlage vor einer grossen Zuschauerzahl. Heute spielt der FC Frenkendorf in der 4. Liga, dann hat es als Gegner nicht den FC Liestal, nein den AC Virtus Liestal a. Vielleicht dies zum AC Virtus. So war es in den 50er Jahren, dass einige Italiener in die Schweiz auswanderten und dann z.B in Liestal ihre Heimat fanden. So gründete man dann auch später einen Fussballclub. Und hier in Frenkendorf spielte jetzt dieser Club aus Liestal als Zweiter gegen den FC Frenkendorf als Sechster in einem Spiel in der 4. Liga Meisterschaft. Zurück zum Spiel, eigentlich müsste aufgrund der Tabellensituation der Sieger schon feststehen, nämlich der AC Virtus Liestal a. Also sagte man sich beim FC Frenkendorf, warum nicht einmal für eine Sensation sorgen. Und so verlief das Spiel am späten Abend im Kittler in Frenkendorf auch sehr spannend. Die Gastgeber waren sofort bereit das Spiel an sich zu ziehen. Keineswegs enttäuschten die Gäste aus Liestal. Doch Frenkendorf kämpfte um jeden Ball. Und ein geschickter Gegenstoss brachte schon in der 8. Minute das 1 : 0 für den FC F. Und die Zuschauer konnten nur staunen, so schon nach der 12. Minute stand auf der Anzeigetafel das 2 :0. Der Schiri pfiff nämlich Penalty. Zunächst ging der Ball nicht ins Tor, erst mit dem Nachschuss gelang dem Frenkendörfer Spieler das 2 : 0. Man hätte jetzt gedacht, dass der AC Virtus mit allen Mitteln bis zur Pause noch eine Ergebnisverbesserung anstrebt. Beide Mannschaften gingen jedoch mit 2 : 0 in die Pause. Beim Spielgeschehen in der 2. Hälfte ging es heiss zu. Der Kampf um jeden Ball auf beiden Seiten. Viele Spieler beidseitig lagen oft verletzt am Boden. Ein hitziger Kampf ist es gewesen. Frenkendorf wollte unbedingt den Sieg. Und so kam es überraschend zum 3 : 0 in der 69. Minute für den Gastgeber. 20 Minuten waren danach noch zu spielen. In der 79. Minute dank einem Corner für Virtus und einem Schuss direkt ins Gehäuse von Frenkendorf die Ergebnisverbesserung für die Gäste zum 3 : 1. Nur noch 10 Minuten waren zu spielen. Schafft es jetzt Frenkendorf oder kommt es zu weiteren Toren für Virtus. Und so geschah es, kurz vor Schluss das 4 : 1 für Frenkendorf. Der AC Virtus konnte trotz allem noch auf 4 : 2 verkürzen. Danach schon pfiff der Schiri das Spiel ab. Man hatte also für eine kleine Sensation seitens FC Frenkendorf gesorgt. Und die zahlreichen Zuschauer erlebten ein spannendes Spiel. Am Samstag, den 22.4.2017 um 18.00 Uhr in Eiken wird sich zeigen, ob der Marsch vom FC Frenkendorf weiterhin nach oben geht.