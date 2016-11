Auf unsere Gemeinde kommen in nächster Zukunft grosse Kosten zu, weshalb sie vor einer grossen Herausforderung steht. In naher Zukunft stehen namentlich grosse Investitionen im Strassenbau, Werkleitungen (Wasser und Abwasser) sowie für ein neues Schulhaus bevor. Landstrasse und Vogelsangstrasse sind Kantonsstrassen, an denen die Gemeinde sich mit 48% beteiligen muss. Wir stimmen anlässlich der anstehenden Gemeindeversammlung über einen Kredit für die Erneuerung der mittlerweile maroden Werkleitungen ab. Es ist sinnvoll, diese ebenfalls auf den neusten Stand zu bringen, wenn die Strassenprojekte seitens des Kantons in Angriff genommen werden. Nachvollziehbar ist, dass die anstehenden Projekte hohe Kosten generieren und der Gemeindefinanzhaushalt nur durch eine Steuererhöhung in einem gesunden Rahmen erhalten werden kann. Die SP Gebenstorf unterstützt die auf 108 % angestrebte Steuererhöhung vollumfänglich.

Befremdlich sind jedoch die Auslagen für die Revision der Bau- und Nutzungsplanung (BNO). Hat doch die Gemeinde am 3. Dezember 2010 CHF 190'000.00 bewilligt gehabt, ein Resultat wurde jedoch nicht erzielt. Da es für die Gemeinde Pflicht ist, die gesetzlichen Vorgaben bis 2020 umzusetzen, müssen wir dem Kreditantrag von CHF 170‘000.00 zustimmen, ansonsten der Kanton intervenieren wird. Hier wünscht die SP Gebenstorf, dass der Gemeinderat die Dorfbevölkerung lückenlos Informiert.

Letztlich stimmt die SP Gebenstorf auch dem Budget zu.

Willy Deck, Co Präsident