Am Wochenende vom 25./ 26. März 17 fand das Skiweekend der Damenriege und des Turnvereins Sarmenstorf statt. Um 6:30 Uhr startete das Spektakel mit 32 Teilnehmenden. Mit dem Car wurden wir durch die letzten Nebelschwaden in den Sörenberg chauffiert. Nach dem Zimmerbezug wagten es die meisten trotz spärlichem Schnee auf die Piste. Egal ob zu Fuss, auf den Brettern oder einfach nur im Après-Ski, alle genossen den herrlichen Sonnentag. Am Abend konnten sich alle an einem leckeren Tartarenhut gütlich tun. In der Bar wurde schnell klar, dass die Freiämter Gäste Sitzleder haben. Nach einer zu kurzen Nacht, dies natürlich „nur“ aufgrund der Zeitverschiebung, trafen wir uns am Frühstücksbuffet wieder. Auch wenn das Wetter am Sonntag nicht mehr so strahlend daherkam, litt die Geselligkeit nicht darunter. Die Heimfahrt war für einige eher ruhig, während andere noch die letzte gemeinsame Zeit genossen. Mit schönen Erinnerungen können wir auf ein gelungenes Wochenende zurückblicken.

Jan Schweingruber