Das diesjährige Skilager führte die Klassen des Lernpodiums ins Bündnerland nach Disentis. Wettermässig musste man sich keine Sorgen machen, denn es war die ganze Woche über wunderschön. Trotz frühlingshaften Bedingungen gab es glücklicherweise keine Unfälle. Alle schneesportbegeisterte Jugendlichen erlebten fünf ereignisreiche Tage, auf und neben der Skipiste.

Am frühen Montagmorgen brachte ein Car die schwerbeladenen Teilnehmer in die Bündner Berge. Die Zivilschutzanlage in Disentis diente während diesen fünf Tagen als Unterkunft. Als Erstes wurden die Betten bezogen. Später gab es das Abendessen, das von einigen fleissigen Schülerinnen und Schülern und den Lehrpersonen zubereitet wurde. Das Essen schien alle Feinschmecker die ganze Woche über voll zu befriedigen.

Es gab während dieser Woche nie Langeweile. Jeden Abend wurden Spiele gespielt oder Sport getrieben. Die Helfer und Helferinnen sorgten dabei für gute Stimmung und ein abwechslungsreiches Programm. Danach gab es jeweils als Belohnung ein feines Dessert. Nicht ganz ohne Probleme verliefen die Nächte. Am Freitagnachmittag mussten dann alle Teilnehmer wieder die Heimreise antreten. Viel zu schnell war die wunderschöne Woche vorübergegangen.

Philip Huber